Paragleiter-Pilot in Neustift nach Absturz im Baum Gelandet

Neustift – Sonntagnachmittag startete ein 50-jähriger Deutscher mit seinem Paragleitschirm vom Startplatz der Elfer Bergbahnen zu einem Trainingsflug in Richtung Landeplatz „Moos“ in Neustift. Aufgrund von Thermikproblemen klappte der Schirm des Mannes plötzlich ein und der Mann stürzte etwa 20 Meter in den „Kampler Wald".