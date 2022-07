36-Jähriger bei Bergtour im Zillertal von Felsblock verletzt

Finkenberg – Eine vierköpfige Gruppe war am Sonntag zu einer Bergtour im Zillertal aufgebrochen, um die 3320 Meter hohe Berliner Spitze zu besteigen. Die Gruppe startete von der Berliner Hütte aus über den „Hornweg“ zur Westwand der Berliner Spitze. Von dort stiegen sie weiter in Richtung Gipfel.

Etwa 25 Meter unterhalb des Gipfels hielt sich dann einer der Gruppe, ein 36-jähriger Deutscher, an einem großen Felsblock fest und versuchte, sich nach oben zu ziehen. Ein Felsblock in der Größe von etwa 120 mal 60 cm brach dabei jedoch aus seiner Verankerung und fiel auf die linke Hand des Mannes. Der Deutsche musste mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. (TT.com)