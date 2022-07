Platters LH-Bilanz und Bühne frei für Steudltenn: Das war „Tirol Live”

Die Politik ist oftmals eine Bühne, seit 2008 spielt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Hauptrolle in der Landespolitik. Am 13. Juni hat Platter angekündigt, dass er bei der Landtagswahl, die auf den 25. September vorgezogen wird, nicht mehr antreten wird. Seither hält sich der Landeshauptmann in der Öffentlichkeit zurück und überlässt ÖVP-Landeshauptmannkandidat Toni Mattle die landespolitische Bühne. Im „Tirol Live“-Sommergespräch zog Platter mit einem Rück- und Ausblick Bilanz.