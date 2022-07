Aggressive Affen verletzten 42 Menschen in Japan

Tokio – Bei Angriffen durch Affen sind in der japanischen Stadt Yamaguchi in den vergangenen Wochen 42 Menschen durch Kratz- und Bisswunden verletzt worden. „Es ist ungewöhnlich, so viele Angriffe in kurzer Zeit zu sehen", sagte ein Angestellter der Stadtverwaltung am Montag. Um den aggressiven Tieren beizukommen, setzten die Behörden nun Betäubungswaffen ein.