Polizei sucht nach Täter: Lama in der Nähe von Kiefersfelden erschlagen

Oberaudorf – Auf einer weitläufigen und naturbelassenen Weidefläche am Schlossberg in Oberaudorf ist am Montagvormittag ein getötetes Lama gefunden worden. Der Besitzer der Herde alarmierte die Polizei. Bei der Untersuchung des Kadavers wurde festgestellt, dass das weibliche Tier durch einen scharfkantigen Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde und höchstwahrscheinlich an der Verletzung starb. Der Todeszeitpunkt liegt in der Nacht auf Montag.