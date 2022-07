Misolic feiert in Kitzbühel in seinem ersten Spiel auf der ATP-Tour den ersten Sieg

Kitzbühel - Der Österreicher Filip Misolic hat am Montag bei den Generali Open in Kitzbühel sein erstes Spiel in einem ATP-Hauptbewerb gewonnen. Der 20-Jährige besiegte den Brasilianer Daniel Dutra da Silva 6:2,7:6(6). Im Achtelfinale trifft der gebürtige Steirer entweder auf Lorenzo Sonego (ITA) oder Pablo Andujar (ESP).