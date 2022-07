Österreich stimmte für EU-Ausnahmeregelung bei Brachflächen

Wien – Österreich hat dem Vorschlag der EU-Kommission, die Verlängerung der Brachflächen-Nutzung für die landwirtschaftliche Produktion bis Ende 2023, zugestimmt. Dadurch "leisten wir einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährungsversorgung. Jede zusätzliche Tonne Getreide und Lebensmittel ist entscheidend", so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Montag in einer Mitteilung an die APA. Die nationale Umsetzung dieser Ausnahme werde nun vorbereitet.