Nach Wurfschäden: Innsbrucker Wald wird aufgeräumt

Nun wird aufgeräumt. In Kranebitten, wo eine 7000 Quadratmeter große Fläche vollständig zerstört worden war, konnten die Aufräumarbeiten bereits im März abgeschlossen werden. „Ich bin jetzt 30 Jahre als Waldaufseher tätig, aber einen so großen Schaden in so kurzer Zeit habe ich noch nicht gesehen“, sagt Andreas Hell.