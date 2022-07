Die Löwinnen und das Lächeln: England hofft gegen Schweden auf Finaleinzug

In vier ausverkauften Spielen mit gesamt rund 157.500 Zuschauern überzeugten die Engländerinnen bisher mit 14:0-Toren in der Gruppenphase und einem 2:1 nach Verlängerung gegen Spanien im Viertelfinale. „Es ist eine Riesenchance“, sagte Verteidigerin Lucy Bronze.

Das unterstreicht auch die Statistik: Schweden hat von sieben Duellen gegen England erst eines verloren, und das ist 38 Jahre her. Entsprechend zuversichtlich gehen die Schwedinnen in die Partie. „Unsere Spielerinnen haben enorme Stärken, was uns zu einer starken Gruppe macht“, betonte Teamchef Peter Gerhardsson, der viel Vorfreude ausstrahlte, aber auch personelle Sorgen hat: Im Team gab es mehrere positive Corona-Tests, die Flügelspieler Hannah Glas und Jonna Andersson verpassten deshalb das Viertelfinale gegen Belgien (1:0). Kosovare Asllani ließ das Training am Sonntag aus. (t.w., dpa)