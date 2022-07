Niederthai vergoldete Einsatz bei der Feuerwehr-WM in Slowenien

Am Freitag um 14.30 Uhr stiegen die Niederthaier, die sich im Herbst als Tiroler Vertreter qualifiziert hatten, in den Wettkampf ein. „Es war ein Riesenkrach im Stadion“, beschreibt der Niederthaier Kommandant Manuel Falkner eine weltmeisterliche Stimmung. „Die Befehle wurden zugerufen, aber wegen des Lärms von den Rängen nicht verstanden.“ Deshalb stiegen die Ötztaler auf Blickkontakt um. Was ihnen erst gut gelang, aber beim „trockenen Löschangriff“ doch zum Verhängnis wurde. Beim Ausrollen eines Schlauches gab es daher Abzüge. Zeitlich waren die Niederthaier mit 30,97 Sekunden bestens dabei, aber 15 Punkte Abzug schlugen sich zu Buche. „Beim Staffellauf waren wir noch nie so gut gewesen“, kommentiert Falkner die 57,02 Sekunden. Insgesamt kam man damit auf Rang 19, was einen Platz im Gold-Feld der Feuerwehr-WM bedeutete.