Forellen am Grill und viel Müll: Hinterlassenschaft am Lech empört

Reutte – Eine Reuttenerin war am Montag mit ihrem Hund auf Höhe Weißenbach spazieren – dort wo der Rotlechbach im Gemeindegebiet von Reutte aus der Schlucht kommt und sich in den Lech ergießt. Sie traute ihren Augen nicht, was sie zwischen Weidenstauden entdeckte. Auf einem zurückgelassenen Grill befanden sich mehrere Fische. „Ich war beim ersten Anblick halb geschockt“, erklärt sie. „Die Fische waren nicht einmal ausgenommen. Daneben jede Menge Abfall. Unter anderem ein Stück vakuumverpacktes Fleisch, eine Ketchupflasche und ein großer Edeka-Sack, was zumindest auch auf Einkäufe in Deutschland hinweisen würde.“ Sie fragt sich, ob hier vielleicht Camper gestört worden seien und flüchteten. Und ob die Fische schwarz aus dem Lech geholt wurden.