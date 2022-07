Heute EM-Halbfinale gegen Frankreich: Deutschland hat „Bock auf Wembley“

Der Rekord-Europameister fordert die international noch titellosen „Les Bleues“ in Milton Keynes um den Einzug ins Endspiel am Sonntag. „Natürlich gibt es nichts Schöneres, als ein EM-Finale in England im Wembley-Stadion zu spielen“, sagte Voss-Tecklenburg. Torhüterin Merle Frohms hat „Mega-Bock auf Wembley. Aber wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist, dass wir nicht zu früh von zu viel träumen dürfen“.

Deutschland hält dennoch viele Trümpfe in der Hand: Der Rekordchampion wurde zuletzt beim 2:0 gegen Österreich zwar voll gefordert, hatte aber zwei Tage länger Pause als die Französinnen, die gegen Titelverteidiger Niederlande auch Überstunden machen mussten. Neben der Fitness spricht die Erfahrung für die DFB-Elf, die achtmal Europameister war. Zudem hat Deutschland auch noch nie in einem Pflichtspiel gegen „Les Bleues“ verloren. 2005 (3:0) und 2009 (5:1) gab es klare Erfolge in der EM-Gruppenphase, 2011 ein 4:2 in der WM-Gruppenphase. Beim jüngsten Bewerbs-Aufeinandertreffen setzte sich die DFB-Truppe im WM-Viertelfinale 2015 nach einem 1:1 erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durch.