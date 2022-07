36-Jähriger von Duo in Reutte geschlagen und mit Messer attackiert

Reutte – An einer Tankstelle in Reutte lief am Dienstag ein Streit zwischen drei Männern völlig aus dem Ruder. Gegen 23.45 Uhr schlugen zwei junge Einheimische mit Fäusten auf einen 36-Jährigen ein. Der 20-jährige Angreifer soll das Opfer außerdem mit einem Klappmesser bedroht haben. Mehrere Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und riefen schließlich die Polizei.

Der 20-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Komplize flüchteten daraufhin in ihren Fahrzeugen. Der 36-Jährige blieb verletzt zurück. Er wurde von der Rettung versorgt und in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Kurz nach ihrer Flucht forschte die Polizei die beiden Verdächtigen aus. Die jungen Männer zeigten sich in der ersten Befragung geständig. Grund für den handfesten Streit seien interne Streitigkeiten gewesen, so ihre Aussage. Das Klappmesser hätten sie während der Flucht in einem Waldstück in Breitenwang entsorgt.