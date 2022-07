Ein ganzes Leben in Pradl: Älteste Innsbruckerin feierte 107. Geburtstag

Aufgewachsen ist Elsa Roilo im Eckhaus zur Pradlerstraße, in dem auch die Metzgerei war. Im benachbarten Haus in der Gaswerkstraße wohnt sie, seit es im Jahr 1937 gebaut wurde. „Ich habe mein ganzes Leben in Pradl verbracht und kenne auch nichts anderes“, sagt sie. Im Mehrparteienhaus der Familie kümmert sie sich bis heute um die Hausverwaltung. Ihr ganzer Stolz ist außerdem der Blumengarten im Innenhof des Hauses, den sie selbst pflegt. Nur beim Rasenmähen helfen die Enkel.