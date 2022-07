Hunderte Migranten warten auf Schiffen im Mittelmeer auf Landehafen

Crew-Mitglieder des deutschen Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" bei der Aufnahme von Migranten im Mittelmeer. © Sea Watch / Nora Bording / AFP

Rom – Hunderte Migranten warten an Bord von Rettungsschiffen auf einen Landehafen. Das von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff "Geo Barents" hat am Montag 38 Menschen in Seenot gerettet. Die Migranten, darunter neun Minderjährige, trieben an Bord eines Holzbootes. An Bord des Schiffes befinden sich derzeit 264 Migranten.

Auch das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hofft mit 439 Menschen an Bord auf einen Landehafen. Die Menschen waren in den vergangenen Tagen in Sicherheit gebracht worden. 387 Migranten, die bei verschiedenen Einsätzen gerettet wurden, befinden sich an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking".

Die süditalienische Insel Lampedusa ist erneut mit großen Migrationsbewegungen konfrontiert. Seit Dienstag trafen 622 Migranten auf Lampedusa ein, die meisten an Bord von kleineren Booten. Nun befinden sich knapp 2.000 Geflüchtete auf der Insel. Das italienische Innenministerium entsendete das Marineschiff "Diciotti" nach Lampedusa, das zur Entlastung 1.000 Flüchtlinge nach Sizilien bringen soll, wie italienische Medien berichteten.

Migration als Wahlkampfthema in Italien