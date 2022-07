Dynamo Kiew ist Gegner von Sturm Graz in Champions-League-Qualifikation

Istanbul – Sturm Graz bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League mit Dynamo Kiew zu tun. Die Ukrainer setzten sich am Mittwochabend im Rückspiel der 2. Runde bei Fenerbahce Istanbul mit 2:1 nach Verlängerung durch. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden, das 0:0 aus dem ersten Spiel damit egalisiert. Sturm hat am 2./3. August zuerst das Auswärtsspiel zu absolvieren, die Entscheidung fällt dann am 9. August vor eigenem Publikum.