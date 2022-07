Platter im Interview: „Hätte gerne Korridormaut realisiert“

Günther Platter (r.) bricht im Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und Peter Nindler eine Lanze für Loyalität in der Politik und warnt zugleich vor einer weiteren Verrohung der Sprache in der Politik.

Günther Platter : Absolut, schließlich habe ich mir vorher sehr lange überlegt, wie es weitergehen soll. Viele Menschen haben großes Verständnis dafür, meine Beweggründe sind in der Bevölkerung angekommen. Deshalb bin ich froh, dass ich nach 30 Jahren in der Spitzenpolitik sagen kann: Jetzt ist es genug.

Platter: Das sehe ich anders. Vor allem die Opposition hatte bereits mit dem Wahlkampf begonnen. Deshalb war es richtig, der Bevölkerung einen neunmonatigen Wahlkampf zu ersparen und Wahlen auf September vorzuziehen. Zugleich haben wir in dieser schwierigen Zeit mit Pandemie, Krieg in der Ukraine und Teuerung stabile Verhältnisse in der Regierung. Weil sie nicht in den Wahlkampf hineingezogen wird.