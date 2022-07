MFG tritt bei der Tiroler Landtagswahl fix an

Achenkirch – Die impfkritische MFG wird fix bei der Landtagswahl am 25. September in Tirol antreten. Wie Landessprecher Bernhard Schmidt gestern erklärte, sei die Mindestanzahl an Unterstützungserklärungen jedenfalls „in allen Bezirken deutlich übertroffen“ worden. Wie berichtet, schickt die MFG die Anwältin Elfriede Hörtnagl-Zofall ins Rennen. Das Wahlprogramm bezeichnet sie als „Angebot für Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit“. Für sie sind jene „essenziellen, natürlichen Bedürfnisse“ in den vergangenen Jahren „gröblich missachtet, gekauft, gebrochen und gebogen“ worden.