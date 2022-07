Grafenbach in Lienz: 6,8 Mio. Euro gegen die Gefahr von oben

Auslöser waren Unwetter im vergangenen Jahr, die die Hänge in Lienz und der Nachbargemeinde Gaimberg in Unruhe versetzten. Eine so genannte Großmassenbewegung setzte ein, erklärte Hanspeter Pussnig, stellvertretender Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung in Osttirol, vor dem Lienzer Gemeinderat. „14 Hektar waren betroffen. Durch die vielen Niederschläge in den Jahren davor war der Boden stark mit Wasser gesättigt, das dürfte zur Massenbewegung beigetragen haben.“ Auch jetzt würden sich Steine, Erdreich und Geröll noch talwärts bewegen, sagt Pussnig. „Etwa einen Zentimeter pro Monat.“ Das lässt sich aus der Überwachung der Hänge erkennen, die über 20 verschiedene Messpunkte im Gelände erfolgt.