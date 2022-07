„The Gray Man“: Wiener drehte mit Superstars wie Ryan Gosling

„Es war unglaublich spannend am Set mit den größten Blockbuster-Regisseuren und dann noch Ryan und Chris. Alle waren völlig unglamourös“, erzählte der Wiener in der Zeitschrift Woman. In Österreich ist Molcho kein Unbekannter. Der Schauspieler ist der jüngste Sohn der Gastronomin und „Neni“-Chefin Haya Molcho und deren Ehemann, dem bekannten Pantomimen Samy Molcho.

Für deren dritten Sohn Nadiv geht mit der riesigen Film-Produktion ein Traum in Erfüllung. Der Österreicher ist seinem Ziel – einer Karriere in Hollywood – einen Schritt näher gekommen. Seit einem Jahr lebt der 32-Jährige, der bereits in der Netflix-Serie „Freud“ mitspielte, in Los Angeles. Der Name Molcho habe ihm aber nicht weitergeholfen, verrät der Senkrechtstarter. Er wolle seinen Weg alleine schaffen. An Angeboten fehlt es nicht. Die nächste Netflix-Serie wird bereits gedreht. (TT)