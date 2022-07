KAT100 ist auch für die Zuseher ein Highlight

Fieberbrunn – Nur noch wenige Tage, dann ist am Dorfplatz in Fieberbrunn wieder die Hölle los: Mit Pauken und Trompeten heizt die Percussion-Band Batala Austria die Stimmung an, der Sprecher läutet den Countdown ein und bunter Rauch verleiht der Szenerie eine fast mystisch anmutende Stimmung. Am 4. August, pünktlich um 18 Uhr, fällt in der Eventarena unter dem tosenden Applaus und Anfeuerungsrufen der Zuseher der Startschuss zur dritten Auflage des KAT100.