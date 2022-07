Tiroler Stabhochspringer Klotz jubelte auf den letzten Drücker

Innsbruck – Das Zittern, Warten, Hoffen und Bangen hat sich schlussendlich ausgezahlt. Seit 6 Uhr Früh studierte Österreichs Stabhochsprung-Ass Riccardo Klotz gestern die Liste „Road to Munich“, die zur EM-Teilnahme in München (15. bis 21. August) berechtigt. Um kurz vor 18 Uhr am Abend war es endlich offiziell – und die Freude beim 23-jährigen Tiroler überschäumend. Als 26. des Rankings erhielt er genau noch den letztmöglichen Startplatz und darf sich über die erste EM-Teilnahme in der allgemeinen Klasse freuen. „Die Erleichterung ist riesengroß“, erzählte der Tiroler euphorisiert. Denn mit seiner neuen persönlichen Bestmarke (5,64 m) hat sich der „Eurofighter“ erst auf den letzten Drücker bei einem Wettkampf auf seiner Heimanlage an der USI qualifiziert. „Ich brauche den Druck, wenn’s um viel geht!“

Bei den Titelkämpfen in München hat der Scharnitzer quasi Heimvorteil. „Mit den Stäben wird die Anreise sehr angenehm, da wird sich auch der Leichtathletik-Verband freuen!“ Aufgrund der Nähe zu Tirol werden sich viele Schlachtenbummler auf den Weg in die bayerische Metropole machen. Klotz ist am 18. August in der Quali im Einsatz, das Finale findet zwei Tage später statt. Weltrekordhalter Armand Duplantis will in Deutschland erneut auftrumpfen. Der 22-jährige Schwede schraubte kürzlich bei der WM in Eugene (USA) den Weltrekord in lichte Höhen (6,21 m). „Mondo ist einfach unglaublich“, erzählte Klotz, der den Skandinavier zuletzt bei der Junioren-EM zu Gesicht bekam. Seine Technik und Schnelligkeit seien herausragend.