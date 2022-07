„Gehört ins Museum“: Auktion mit Hitlers Golduhr stößt auf Kritik

Brüssel – Der jüdische Dachverband European Jewish Association (EJA) hat die Absage einer Versteigerung mit Hinterlassenschaften aus dem Umfeld des NS-Diktators Adolf Hitler gefordert. "Der Verkauf dieser Gegenstände ist abscheulich", erklärte der EJC-Vorsitzende Rabbi Menachem Margolin am Donnerstag in einem offenen Brief an die Veranstalter der Auktion im US-Staat Maryland.