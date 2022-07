FH Kufstein Tirol: Digitalisierung im Fokus

Kurzentschlossene haben noch bis zum 04. September 2022 die Möglichkeit sich per Onlinebewerbung einen Studienplatz für diesen Herbst zu sichern.

Die FH Kufstein Tirol bietet ihren Studierenden modernste Inhalte durch hervorragende Lehre und praxisnahe Ausbildung. Rund 500 Lehrende betreuen die 2.200 Studierenden persönlich und individuell. Alle Studierenden sammeln wertvolle Auslandserfahrung an einer der mehr als 210 Partnerhochschulen – ein ganzes Semester im Bachelor-Vollzeitstudium, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche.

Ob Bachelor- oder Masterstudium, die FH Kufstein Tirol bietet eine Besonderheit für Berufstätige: ein Wochenendstudium ist möglich und oft genutzt, mit Vorlesungszeiten am Freitag und Samstag. Mit insgesamt vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge kann die Ausbildung neben dem Job absolviert werden, erhöhte Anteile an Online-Lehre machen das Studium noch besser vereinbar mit dem Beruf und familiären Verpflichtungen. Mehr Informationen zum berufsbegleitenden Studium in Kufstein.