Freund nach Drogenkonsum erwürgt: 15 Jahre Haft für 23-Jährigen

Klagenfurt – Weil er vergangenen Herbst seinen Freund erwürgt hat, ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 23-jähriger Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass es sich bei der Tat um einen Mord gehandelt hatte. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger betonte in seinem Plädoyer, dass sein Mandant erst nach einem Verteidigerwechsel Vertrauen gefasst habe und nun „die Wahrheit" sage. Im Laufe des Abends sei sein Mandant vom Kontrahenten „zwei Stunden durchgehend traktiert worden. Irgendwann is es Häferl übergegangen." Und: „Meines Erachtens ist das ein blöder Bua, kein kaltblütiger Mörder."

Staatsanwältin Lisa Kuschinsky verwies wiederum darauf, dass der Angeklagte seine aktuelle Version der Geschehnisse erst beim Prozess zu Sprache gebracht hat. Und selbst wenn es diese Aussage des Opfers gegeben habe: Der Kontakt zwischen dem Angeklagten und seiner Ex-Freundin sei damals schon länger unterbrochen gewesen. Auch wenn es so gewesen sei, stelle sich die Frage nach der allgemein begreiflichen Gemütsbewegung: „Können Sie sich vorstellen, in so einem Fall einen Freund vorsätzlich zu töten?", richtete sie sich an die Geschworenen.