Lage bleibt angespannt: Tirol droht die nächste Unwetter-Nacht

Am Freitag könnten die Einsatzkräfte erneut ausrücken müssen, denn für den Abend sind neue Gewitter angekündigt. „Eine Kaltfront legt sich in der Nacht quer über das Land" so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Deutlich mehr davon gibt es am Sonntag, ein ruhiger Tag mit bis zu 26 Grad. Am wärmsten dürfte es in Osttirol werden. In dieser Tonart geht es in der neuen Woche weiter: „Es schaut dann wieder mehr nach Hochsommer aus, am Dienstag und Mittwoch geht das Thermometer Richtung 30 Grad", so Troger. (klh, mw, tst, vags)