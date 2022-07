Mann (60) in Amlach beim Holzschneiden von Baumstamm erfasst: schwer verletzt

Amlach – Bei Holzarbeiten hat sich am Donnerstag in Amlach ein 60-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Einheimische besitzt im Bereich Ehrenberger Wald ein eigenes Waldstück und war dort damit beschäftigt, Schadholz zu beseitigen. Bei Schneidearbeiten schnellte plötzlich ein Baumstamm zurück und traf den Mann an der Brust. Ein Angehöriger, der sich in der Nähe befand, rief sofort die Rettung. Ein Hubschrauber barg den Verletzten schließlich mittels Tau und flog ihn ins Krankenhaus nach Lienz. (TT.com)