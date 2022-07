Von „Junior“ bis „Terminator“: „Arnie-Festspiele“ zum 75. Geburtstag im ORF

Spätesten als „Terminator" wurde Arnold Schwarzenegger weltberühmt, in „Junior" zeigte er an der Seite von Danny De Vita sein komisches Talent. Beide Filme sind ebenso wie das große Interview im ORF zu sehen. © ORF/Warner/Robert Zuckerman, ORF/ORF III, ORF/Universal

Wien – Eine Ikone und der bekannteste lebende Österreicher wird am 30. Juli 75 Jahre alt: Arnold Schwarzenegger. Aus diesem Anlass setzt der ORF zu „Arnie-Festspielen“ an und sendet eine Reihe von Dokumentationen, Porträts, Interviews und Filmen anlässlich eines Dreivierteljahrhunderts „Steirische Eiche". Auch Puls 4 widmet dem Jubilar ein Special.

Entgeltliche Einschaltung

Die Schwarzenegger-Festspiele im ORF haben am Montag begonnen. Jeden Tag um 7.05 Uhr läuft auf ORF 1 die Schwarzenegger-Animationsserie "Superhero Kindergarten“. Die 26 Folgen gingen im vergangen Jahr in den USA auf Sendung und sind nun in der deutschsprachigen Erstausstrahlung hierzulande zu sehen. Die Folgen werden immer Montag bis Freitag sowie am Geburtstagswochenende morgens ausgestrahlt.

„SuperHero Kindergarten“ ist von Montag bis Freitag und am kommenden Wochenende morgens in ORF 1 zu sehen. © ORF/YFE Your Family Entertainment

„Auf den Spuren des Schwarzenegger-Effekts“ bewegt sich die ORF-Dokumentation „Arnold, ein steirischer Superheld“ am 30. Juli auf ORF 1. Auf der Suche nach Antworten reist Lisa Gadenstätter zu Arnolds Wurzeln, nach Thal bei Graz. „Gespräche mit Wegbegleiterinnen und -begleitern, Fans und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde liefern einen Einblick in Schwarzeneggers Erfolgsrezept – und zeichnen ein Bild der Menschen hinter dem berühmten steirischen Ortsschild“, hieß es in der Ankündigung.

Dokus und Interviews in ORF III

ORF III widmet Arnold Schwarzenegger indes am Freitag, dem 29. Juli, drei Sendungen: Zunächst befasst sich die Dokumentation „Arnold Schwarzenegger – Die Verkörperung des American Dream“ (23.35 Uhr) mit dem Weg des Steirers nach Amerika. Danach ist „Arnold Schwarzenegger – Das Exklusiv-Interview mit Günther Ziesel“ (0.30 Uhr) zu sehen. Der frühere steirische ORF-Landesintendant, ORF-„Pressestunde“ und ZIB 2-Moderator Ziesel, der heuer verstorben ist, galt als enger Freund Schwarzeneggers und führte anlässlich seines 70. Geburtstages im Jahr 2017 ein Interview mit ihm in seinem Bürokomplex in der Main Street in Santa Monica.

Jetzt eines von zehn Stand Up Paddle gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Das Geburtstagsprogramm rundet eine Ausgabe der Sendung „Hallo, wie geht's?“ (1.20 Uhr) ab. Dagmar Koller traf „Arnie“ im Rahmen dieser Ausgabe ihres Gesprächsformats 1993 in Los Angeles, begleitete ihn bei Shootings und plauderte mit ihm über sein Leben und seinen Erfolg.

Und auch einige Schwarzenegger-Werke dürfen nicht fehlen.

Schwarzenegger-Filme im ORF „Escape Plan“ (28.7., 20.15 Uhr, ORF 1)

(28.7., 20.15 Uhr, ORF 1) „Terminator“ (28.7., 22.10 Uhr, ORF 1)

(28.7., 22.10 Uhr, ORF 1) „Vendetta“ (29.7., 0.15 Uhr, ORF 1)

(29.7., 0.15 Uhr, ORF 1) „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (30.7., 20.15 Uhr, ORF 1)

(30.7., 20.15 Uhr, ORF 1) „True Lies“ (30.7., 22.50 Uhr, ORF 1)

(30.7., 22.50 Uhr, ORF 1) „Junior“ (31.7., 11.00 Uhr, ORF 1)