Life Radio ist top bei den Tiroler Privatradios

Innsbruck – Dass die Fangemeinde von Life Radio Tirol sehr groß ist, wurde am Donnerstag wieder einmal durch die Veröffentlichung des Radiotests mit Zahlen dokumentiert. So schalten täglich 72.000 TirolerInnen auf die Frequenzen von Life Radio. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist Life Radio der stärkste Tiroler Privatradiosender. Darüber hinaus konnte Life Radio in der Altersgruppe 10+ zuletzt den Marktanteil, also den Anteil an der gesamten Hördauer, signifikant von 8 auf 10 Prozent steigern.