Bauarbeiten sorgen für Umleitungen und Haltestellen-Sperren in Innsbruck

Innsbruck – Aufgrund von Grabungsarbeiten bleibt die Kaiser-Franz-Joseph-Straße in Innsbruck ab kommendem Montag für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die betroffenen IVB-Linien 1SE, 2A und T werden je nach Baufortschritt lokal umgeleitet. Die Haltestellen Claudiaplatz und Haydnplatz können dann während dieser Zeit nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Gutenbergerstraße eingerichtet, teilen die Innsbrucker Verkehrsbetriebe in einer Aussendung mit.