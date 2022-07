Gefährliche Darmkeime im Meer: Badeverbot an 22 Adria-Stränden

Rimini – Weil vermehrt Fäkal-Bakterien im Meer schwimmen, ist an einigen Strandabschnitten in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna ein Badeverbot verhängt worden. Strandurlauber an 22 Strandabschnitten dürfen nicht ins Meer. Grund für die Sperrung waren die heftigen Regenfälle Anfang dieser Woche, dadurch war Abwasser ins Meer gelangt. Daraufhin wurden dann erhöhte Werte von E-coli-Bakterien und dem Erreger Enterococcus in den Gewässern festgestellt.