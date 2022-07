Mysteriöse Löcher im Meeresboden: Forscher rätseln über Herkunft

Die Forscher veröffentlichten diese Bilder mit der Hoffnung auf Antworten. © NOAA

Kiew, Moskau – Mehr als zweieinhalb Kilometer tief waren Taucher nördlich der Azoren bei Portugal im Meer unterwegs, als sie auf eine Entdeckung stießen. Am Meeresboden waren mehrere Reihen von Löchern zu sehen. Doch wie diese dorthin kommen konnten und was sie verursacht haben könnte, ist den Forschern ein Rätsel.

Entgeltliche Einschaltung

Die Löcher sind in einer Reihe angeordnet und wirken wie ausgestochen. Ähnlich wie beim Nähen mit einer Nähmaschine. Kurz darauf wurden dann weitere Löcher entdeckt, in etwas niedrigerer Tiefe, ebenfalls auf dem Plateau der Azoren. Und es ist nicht das erste Mal, dass diese Löcher auftauchen: Ähnliches wurde bereits einmal vor 18 Jahren entdeckt. Auch damals konnte die Herkunft nicht geklärt werden, schreibt die New York Times.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Die Wissenschafter gehen davon aus, dass es sich um Lebensspuren handelt, also lebende Organismen für die Markierungen verantwortlich sind. Nun ist die große Frage: Was genau verursacht diese Zeichen so tief am Meeresgrund? "Die Löcher schauen wie von Menschenhand gemacht aus, aber die kleinen Häufchen von Sediment um sie herum legen nahe, dass sie ausgehoben wurden von.... irgendetwas", schreiben die Forscher auf Twitter.

Nachdem der Aufruf auf Social Media gepostet wurde, überschlugen sich die Kommentare und Ideen der Nutzer. Sind die Löcher von Menschen gemacht? Ein Lebenszeichen von Außerirdischen? Sind es Spuren von U-Booten? Sind es Löcher zum Atmen für ein Lebewesen, das sich dort im Sand vergraben hat?

Jetzt eines von zehn Stand Up Paddle gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Eine Antwort darauf gibt es noch nicht. Die letzte Idee ist jedoch nicht so weit hergeholt, zitiert die New York Times einen der Forscher. Sie vermuten, dass ein Lebewesen darüber geschwommen und nach unten gestochen haben könnte – oder eben von unten nach oben. Optisch deute manches auf Letzteres hin. Das ferngesteuerte Tauchgerät entnahm nun Proben, um zu prüfen, ob sich lebende Organismen in den Löchern befinden.