Außerfern schon „ewig“ ohne Bahn: Ende August soll Betrieb wieder starten

Reutte, Garmisch, Innsbruck – Die Unmutsäußerungen in der Bevölkerung im Bezirk Reutte nehmen zu. Seit Monaten ist die Außerfernbahn eingestellt. Der Slogan „Alles außer fern“ gilt fürs Bahnfahren derzeit gewiss nicht – was die ÖBB so natürlich nicht stehen lassen wollen. Der Reuttener Andreas Kopeinig fragt etwa süffisant auf Facebook, „ob die Bahn jemals wieder in Betrieb geht“. Er warte darauf, dass „sie anfangen, die Schienen abzumontieren“. Und die Pflacherin Barbara Naschberger sieht sich im TT-Gespräch als über die Jahre „leidgeprüfte Tirol-Ticket-Besitzerin“ im Bezirk Reutte. Immer wieder sei die Bahnstrecke zu und gefühlt gerade heuer schon „eine Ewigkeit“ gekappt. Sie erklärt, dass der Schienenersatzverkehr für sie aus mehreren Gründen von Radmitnahme, Unwohlsein bis Staus keine Alternative darstelle.