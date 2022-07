Protest beim Höttinger Bild: Besinnung bei neuem Trail gefragt

Innsbruck – Ein geplanter Singletrail in der Nähe der Wallfahrtskapelle Höttinger Bild wirbelt viel Staub auf. Die ursprüngliche Trassenführung hätte den Bischof-Stecher-Besinnungsweg mehrfach gekreuzt. Der Bau wurde nach Protesten aus der Bevölkerung gestoppt. Die Ansage von Vizebürgermeister Hannes Anzengruber in der TT am Donnerstag, dass der Bau nach einer Adaptierung der Streckenführung nun fortgesetzt wird, rief den Bischof-Stecher-Gedächtnisverein auf den Plan.

Vizebürgermeister Anzengruber teilt in einer Mail am Freitag mit, dass er die Route so umgeplant habe, dass der Besinnungsweg nicht in Berührung mit dem Trail komme. „Ich hoffe, dass mein Vorschlag auch so umgesetzt wird“, sagt Anzengruber. Bürgermeister Georg Willi bestätigt die Umplanung, diese müsse aber noch „vertraglich und rechtlich“ abgesichert werden.