Toyota Yaris im Test: Nicht umsonst „Auto des Jahres“

Innsbruck – Wer an Toyota denkt, denkt eigentlich an Hybrid. Beschäftigten sich die Japaner doch schon mit der Elektrifizierung von Antrieben, als das Thema Elektroauto noch als reine Utopie galt. Bis heute bietet Toyota aber auch Modelle ohne Hybrid-Technologie an. So werken in der vierten Yaris-Generation auch zwei Benziner – und zwar an der Basis (72 PS) und am oberen Bereich der Modellreihe. Diese 125-PS-Version rollte nun zur TT zum Test. Schon optisch weiß der neue Yaris zu gefallen. Die kraftvoll modellierte Karosserie mit kurzen Überhängen sowie der mächtige Kühlergrill verleihen dem Vier-Meter-Kleinwagen schon im Stand eine gewisse Dynamik. Der Heckabschluss mit den schwarzen Designelementen ist dazu besonders gelungen. Leider warten hinter der Klappe gerade 286 Liter Kofferraum – hier bleibt der Yaris Kleinwagen.