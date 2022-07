Nach Ohrfeige bei Oscars bittet Will Smith per Video erneut um Entschuldigung

Diese Szene ging in die Geschichte der Oscars ein.

Los Angeles – Nach seiner Ohrfeige bei der Oscarverleihung vor vier Monaten gegen den Moderator und Komiker Chris Rock hat sich Hollywood-Star Will Smith erneut entschuldigt. „Chris, ich entschuldige mich bei Dir, mein Verhalten war inakzeptabel", sagte Smith in einem über fünfminütigen Video, das am Freitag auf den Social-Media-Kanälen des US-Stars hochgeladen wurde.