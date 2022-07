„The Last Bus“ im Kino: Letzte Reise nach Land’s End

Innsbruck – „The Last Bus“ ist ein Öffi-Film. Protagonist Tom legt seine lange Reise ausschließlich mit lokalen Bussen zurück, die in seinem Pensionisten-Ticket inkludiert sind. 838 Meilen schickt ihn dieses Roadmovie durch Großbritannien. Vom nördlichsten Festlandpunkt Schottlands John o’ Groats bis zu seinem Geburtsort Land’s End, dem südwestlichsten Zipfel der Insel.

Fein säuberlich hat sich der Senior seine Route notiert. Wie alt er denn sei, fragt ihn ein schottischer Jugendlicher an der Haltestelle. „Sehr“ ist seine Antwort. Überhaupt bleibt der hochbetagte Mann recht wortkarg. Er hat genug gesehen in seinem Leben und denkt sich seinen Teil. Nur diese letzte Reise auf den Straßen der Erinnerung hat er seiner verstorbenen Frau noch versprochen. In Rückblenden sehen wir immer wieder Ausschnitte des jungen Paares. Warum genau sie damals „so weit weg wie nur möglich“ wollten, offenbart der Film dann gegen Ende.

Regisseur Gillies MacKinnon legt sein Roadmovie durch das (noch) geeinte Königreich recht konventionell an, mit vielen kleinen Begegnungen auf dem Weg, von denen keine wirklich fesselnd ist. Herzerwärmend soll die Geschichte sein. Deshalb ist der deutsche Verleihtitel auch marketingtechnisch an einen 100-jährigen Schweden angelehnt und so lang und sperrig wie ein britischer Doppeldecker-Bus: „Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr“.