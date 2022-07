Drei Motorradfahrer starben bei Unfällen in Bayern, auch zwei Pkw-Lenker tödlich verunglückt

München – Zu gleich mehreren tödlichen Verkehrsunfällen ist es seit Donnerstag auf den Straßen Bayerns gekommen. Zwei Motorradfahrer starben nach Kollisionen mit Autos, ein weiterer Biker krachte gegen ein Silo und überlebte nicht. Nahe Augsburg sind zudem zwei Menschen in einem Auto ums Leben gekommen.

Der Pkw der beiden war am Freitag von einer Straße in Zusmarshausen abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den späten Abend hinein. Weitere Details zu den Getöteten und zur Unfallursache machte die Polizei zunächst nicht.

Zuvor war ein Motorradfahrer in Schwanfeld im Zuge eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer (36) blieb unverletzt.

Ebenfalls am Freitag, um die Mittagszeit, ist ein Motorradfahrer (59) nach einem Unfall im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte den 59 Jahre alten Mann in Tyrlaching beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte sie mit ihrem Wagen kurz vor dem Ortsteil Unterschnitzing nach links abbiegen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad und der rechten Seite des Autos. Der Biker wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Frau und ihre beiden acht und zehn Jahre alten Kinder auf der Rückbank wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

