WSG empfängt Hartberg: Diesmal soll der Gegner leiden

Wattens – „Der Sportdirektor (Stefan Köck, Anm.) und ich sind immer noch Freunde“, lachte Thomas Silberberger gestern, nachdem er nach dem 1:2 in Lustenau in klaren Worten Verstärkung angemahnt hatte. Die fehlte in der Defensive – die WSG-Viererkette stellt sich weiter von selbst auf – auch vor dem morgigen Heimspiel (17 Uhr, live Sky) gegen Hartberg noch. „Für vier Positionen nur vier Spieler zu haben, das sieht man in der Bundesliga nicht all zu oft“, bestätigt auch Abwehrchef Behounek.