Festnahme in Sellrain: Frau versuchte Cobra-Beamte zu überfahren

Sellrain – Beamte des Einsatzkommandos Cobra sollten am Samstag in Sellrain einen Terrorverdächtigen festnehmen. Plötzlich soll die Mutter des 18-Jährigen versucht haben, zwei Beamte zu überfahren. Ein Elitepolizist wurde dabei schwer, sein Kollege leicht verletzt. Das teilte das Innenministerium am Nachmittag mit.

Der 18-Jährige und seine Mutter wurden nach dem Vorfall überwältigt und festgenommen. Weitere Ermittlungen in Österreich und im Ausland seien im Laufen, hieß es. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hob in einer Aussendung die länderübergreifende Zusammenarbeit hervor. "Die österreichischen Staatsschutzbehörden beobachten die Entwicklungen in der islamistischen Szene intensiv und führen strukturelle Ermittlungen in enger Kooperation mit europäischen Behörden." Den verletzten Cobra-Beamten wünschte der Minister eine rasche Genesung.