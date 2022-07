Mann attackierte 24-Jährige im Streit in Innsbrucker Wohnung mit Messer

Innsbruck – Ein vermeintlicher Haushaltsunfall in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Hötting am Freitagabend entpuppte sich als Angriff mit einem Messer. Die Rettung war gerufen worden, weil angeblich eine Frau mit der Schulter auf ein Messer gefallen sei. Die Einsatzkräfte alarmierten dann die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte ein 23-Jähriger im Streit seine ein Jahr ältere Freundin mit einem Küchenmesser attackiert. Die 24-Jährige hatte laut Polizei Stich- und Schnittverletzungen im Schulterberich und an einem Bein davongetragen.