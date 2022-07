TT-Café punktete in Schwaz mit teils ungeahnten Talenten

Schwaz – Ein bisserl Regen? Das hielt die vielen Besucher beim TT-Café in Schwaz nicht davon ab, den Vormittag in vollen Zügen zu genießen. Vor allem, da kurz darauf wieder die Sonne schien. Während die Band Primetime und Moderatorin Anita Kapferer für gute Stimmung sorgten, gab es für die Besucher ein Gratis-Frühstück: gut 3400 Tassen Testa Rossa caffè vom Handelshaus Wedl, 1750 Stück Gebäck der Hofer Backbox und 900 Flaschen Silberquelle-Mineralwasser wurden ausgegeben.

Die Interviewgäste von Chefredakteur Mario Zenhäusern ließen die Besucher aufhorchen. Die Schwazer Bürgermeisterin Victoria Weber verriet, wie sie die ersten Tage im Amt meisterte: „Am Tag nach der Wahl ging’s mit einem Stapel Arbeit los. Am wichtigsten waren mir die Gespräche mit den Mitarbeitern.“ Der Job ist laut ihr reizvoll. Um aber mehr Frauen dafür zu motivieren, müsse man mehr darüber reden, Vorurteile ausräumen und Rahmenbedingungen schaffen. Auf dem Plan der Stadtchefin stehen künftig zahlreiche Projekte und Veränderungen. Der Neubau der 10 Mio. Euro teuren Steinbrücke in Schwaz ist nicht nur für Weber, sondern auch für BH Michael Brandl ein großes Thema. Er zeigt sich stolz über die ersten Maßnahmen des Wasserverbandes, die nun in Schwaz und im Retentionsraum Jenbach-Stans gesetzt werden. Gebaut wurde in den letzten Jahren auch in der Bezirkshauptmannschaft. Vom Vorplatz bis zum verbesserten Serviceangebot sei dort ein besonderer Ort für alle Schwazer entstanden.