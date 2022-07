Telfs Patriots genossen „ihr“ Finale, Danube Dragons holen Austrian Bowl

St. Pölten – Nick Kleinhansl schlüpfte selbst in die „Football-Montur“ und wollte all die Emotionen im kleinen Finale der Austrian Bowl aufsaugen. „Ich bin 28 Jahre alt und will auch nochmals aufs Feld bei so einer Kulisse“, erklärte der Headcoach der Telfs Patriots stellvertretend für seine Jungs. Denn die Mannschaft aus dem Oberland stand am Samstag im Rampenlicht und verkaufte sich bei der 21:40 (14:26)-Niederlage gegen die Prag Black Panthers (CZE) mehr als passabel. Als Lohn gab es die Bronzemedaille in der österreichischen Meisterschaft. „Wir haben einen guten Fight gezeigt und viele unserer jungen Spieler durften Erfahrungen sammeln“, bilanzierte Kleinhansl und war stolz: „Wir sind ein Team von Freiwilligen und dürfen nun die Medaille tragen. Das motiviert uns für die nächste Saison.“