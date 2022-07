Aus Tirol auf den Bildschirm: Startschuss für „Stimmungsgarten TV“

Pünktlich zum Sommerbeginn erfolgte in Tirol der Startschuss für einen neuen, international über Satellit und in vielen Kabelnetzen empfangbaren TV-Sender namens Stimmungsgarten TV.

„Schwerpunkt des Programms ist natürlich die volkstümliche Musik“, so Stimmungsgarten-Sendeleiter Matthias Rasinger im TT-Gespräch, „aber auch der so genannten echten, ursprünglichen Volksmusik, Blasmusik, dem Oberkrainer-Sound und dem konservativen deutschen Schlager wird Raum geboten.“

„Das Unterhaltungsprogramm bietet zusätzlich exklusiven Kontent wie Interviews, Live-Konzerte, Backstage-Formate und Szene-News“, ergänzen Daniel Düsenflitz und Hubsi Trenkwalder, die als bestens vernetzte Musikschaffende mit reichlich TV-Erfahrung von der ersten Stunde an zum Kernteam des neuen Senders gehören. „Eingeflochten in dieses Programm werden dem heimischen Tourismus und regionalen wie internationalen Unternehmen verschiedenste Werbemöglichkeiten geboten“, meint Hubsi Trenkwalder, der neben mehreren Musikformaten auch abwechselnd mit Düsenflitz die Nachmittagsshow „Exxpresso“ produziert, die seit Juli wöchentlich ausgestrahlt wird.

Die Empfangbarkeit des Senders via Satellit (Astra) und via Kabel-TV umschließt nahezu den gesamten europäischen Raum.

„Als Zielgruppe haben wir den klassischen Best Ager anvisiert. Diese Zielgruppe hat großes Potenzial, zeichnet sich durch hohe Sender-Treue aus und deckt sich zu einem großen Teil mit dem klassischen Publikum volkstümlicher Musik und des deutschen Schlagers, macht gerne Urlaub in den Bergen und assoziiert mit all diesen Parametern das positive Lebensgefühl, das im Programm von Stimmungsgarten TV vornehmlich abgebildet werden soll“, meint Geschäftsführer Christian Rasinger, der als Chef der renommierten Platten­firma Tyrolis mit Sitz in Zirl auch Initiator des neuen Senders ist.