Puccinis Oper „Il trittico“: Schöner Erben und Sterben

Ehekrise mit dramatischen Folgen. Asmik Grigorian als Giorgetta und Roman Burdenko als Michele in „Il tabarro“, einem der drei Einakter von Puccinis „Il trittico“.

Salzburg – Erben, Ehekrise, Verlust, Glaubensfragen, das geht die meisten an. Arm wie Reich wie auch das prominent besetzte Premierenpublikum Freitagabend im Großen Festspielhaus. So ein Opernabend kommt doch am besten, wenn man sich mit Figuren und Schicksalen identifizieren kann. Dafür ist die stimmig präzise psychologisierende, dabei eher konventionell überraschungslose Regie von Christof Loy der friktionsfrei fruchtbare Boden.