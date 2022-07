Unser Körper, der Verräter: Was unsere Körpersprache über uns preisgibt

Noch bevor wir überhaupt den Mund aufmachen, haben wir unserem Gegenüber bereits einiges mitgeteilt: über unsere Körpersprache. Wer die Signale deuten kann, ist in der Kommunikation klar im Vorteil. Der Osttiroler Körpersprachen-Experte Stefan Verra verrät uns, was wir falsch machen, wenn uns niemand ernst nimmt, warum Menschen wie Donald Trump aufgrund ihrer Körpersprache so gut bei Wählern ankommen, warum Frauen mehr lächeln als Männer und was wir uns von der Körpersprache von Kindern abschauen können.