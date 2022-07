Reggaeband zu Vorwurf der kulturellen Aneignung: „Wie ein Dolch ins Herz"

Bern – Die Reggae-Band Lauwarm, deren Konzert in Bern wegen des Vorwurfs der kulturellen Aneignung abgebrochen worden war, findet es wichtig, über dieses Thema zu diskutieren. Es gehe unter anderem um Rassismus. Die Diskussion sei aber zeitweise in die falsche Richtung verlaufen.

Das Konzert vom 18. Juli in der Berner Brasserie Lorraine war abgebrochen worden, weil sich Leute im Publikum unwohl damit fühlten, dass eine weiße Band Reggae-Musik spielte und Bandmitglieder Dreadlocks trugen. Verschiedene Konzertbesuchende sollen dies als kulturelle Aneignung empfunden und beim Brasserie-Team reklamiert haben.

"Wir können nachvollziehen, dass sich gewisse Menschen daran stören", sagte Plumettaz. "Aber wir sehen uns als Band, die sich von verschiedenen Kulturen inspirieren lässt." Sie hätten auch positives Feedback direkt aus Jamaika bekommen, dass es für sie total okay ist, wenn die Bandmitglieder Dreadlocks tragen. Die Bandmitglieder würden ihre Dreadlocks wegen des Vorfalls jetzt nicht abschneiden.

Jetzt eines von zehn Stand Up Paddle gewinnen

Bassist Julian Mangold, der solche Dreadlocks trägt, räumte am Samstag vor einem Konzert in Edlischwil im Gespräch mit Keystone-SDA ein, dass man schon in sich gehe, wenn man mit einem solchen Vorwurf konfrontiert werde. "Aber ich sehe mich nicht als jemanden, der Kulturdiebstahl macht mit der Frisur." Für ihn sei es einfach eine Frisur, die er seit mindestens sechs Jahren trage und die zu ihm gehöre.