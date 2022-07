Vom Knockout zum K.-o.-Sieg: Schubert mit dem Double beim Rock Master in Arco

Comeback der Siegerfaust – Jakob Schubert krönte sich ebenso zum „Rock Master 2022“ wie Teamkollegin Jessica Pilz. © newspower.it

Von Max Ischia

Entgeltliche Einschaltung

Arco – Noch Ende Juni, unmittelbar vor dem Heimweltcup in Innsbruck, hatte sich Jakob Schubert „auf einem perfekten Weg“ geglaubt. Die nicht ganz zufrieden stellenden Ränge zwölf (Boulder) und fünf (Vorstieg) waren das eine, die über die Maßen in Mitleidenschaft gezogene Haut an den Händen das andere. „Das dichte Programm und die Hitze waren wie ein Knockout für die Haut.“ Und weil ein Unheil selten allein kommt, zwang ihn am Wochenende darauf eine Corona-Infektion zum Nichtstun. „Ein paar Tage war ich echt ausgeknockt und bettlägerig.“

Das war vor ziemlich genau einem Monat. Am Samstag meldete sich Schubert standesgemäß, also (welt-)meisterlich, zurück. „Super-Schubert“, wie die Zuschauer skandierten, gelang beim legendären Rock Master in Arco das siegbringende Double. Nach dem nachmittägigen Triumph an der Boulderwand war der 32-jährige Innsbrucker auch in der abendlichen Vorstiegentscheidung nicht zu schlagen. Eine Entscheidung, die im K.-o.-Modus und auf Zeit durchgeführt wurde und im Finale ein Duell der langjährigen WG-Kollegen bringen sollte: Schubert, der Olympia-Dritte, gegen seinen Südtiroler Kumpel und Olympiateilnehmer Michael Piccolruaz. „Es war mit Sicherheit das speziellste Duell-Finale, das ich je hatte. Und ich hätte auch Mischa den Sieg vergönnt.“

Apropos Sieg: Die Ränge drei (Bouldern) und eins (Vorstieg) bedeuten auch für Jessica Pilz den Rock-Master-Titel. Die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin scheint wie Schubert bereit für die anstehende Europameisterschaft in München (11. bis 18. August). Dort wird dann am Königsplatz zum ersten Mal auch in der neuen Olympia-Kombination aus Bouldern und Vorstieg um Titel geklettert. Zeit, wieder Geschichte zu schreiben.