Großartiges „Hill Vibes"-Finale: Tausende Reggae-Fans und ein Gentleman

Telfs – Dass das Konzert des deutschen Reggae-Stars Gentleman der Höhepunkt des "Hill Vibes"-Festivals in Telfs werden würde, stand wohl außer Zweifel. Doch was der Headliner in seiner zweistündigen Show aus dem Fischerhut zauberte, sorgte dafür, dass die Stimmung nach Mitternacht noch einmal durch die Decke ging. Die von vier intensiven Festivaltagen müden Tanzbeine gerieten bei Hits wie "Dem Gone", "To the Top" oder "Devam" noch einmal richtig in Schwingung. Vor dem druckvollen "Leave Us Alone" forderte Gentleman das Publikum auf, in die Hocke zu gehen – nur um dann umso mehr zu eskalieren.