Raiders Tirol feiern bei den Leipzig Kings einen souveränen Sieg

Vincent Müller und seine Raiders feierten in Leipzig einen ungefährdeten Sieg.

Leipzig – Beim Gastspiel der Swarco Raiders in Leipzig ließen die Tiroler gestern von Anfang an keine Fragen aufkommen: Der fünfte Saisonsieg war zugleich der höchste der noch jungen ELF-Geschichte.

Gleich der erste Angriff endete in einem Touchdown für die Tiroler, die sich in der Folge in einen wahren Punkterausch spielten. Die Leipzig Kings zeigten sich unterdessen wenig königlich, sondern wurden vielmehr mit 56:14 geradezu überfahren.